كاتب صحفي: الرئيس السيسي أكد على استقرار الدولة في مؤتمر "حكاية وطن"

حلل الكاتب الصحفي، بلال الدوي، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء قام بعرض متميز للغاية بما تم تحقيقه وما هو المستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه من أهم النقاط التي كان ركز عليها الرئيس هي نقطة الأمن والأمان، وأن الرئيس وجه كلامه للمصريين وقال "كل ما تحقق لا يمكن أن يتم بدون أمن واستقرار".

وأشارـ إلى أنه لولا وجود أمن واستقرار لما تحقق كل هذه المشروعات القومية والبنية التحتية، موضحًا أن عرض وزير النقل والإسكان إلا يوم أكد على أن كل هذه الانجازات هي خطة دولة ولا يوجد وقت ولابد من استمرار المشروعات.