محمد رشاد يرد على أنباء انفصاله عن خطيبته بالترويج لحفل أكتوبر

تداولت أنباء خلال الساعت الماضية عن انفصال المطرب محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين جمهوره، خاصة بعدما حرص الطرفان على عدم التعليق على هذه الأخبار.

ولفت رشاد الأنظار بتجاهله لخبر انفصاله بالترويج عن حفله الغنائي المقام غدا بالمنصورة ولقاهرة ضمن الاحتفالات الشعبية لعيد نصر أكتوبر الـ 50، مما أثار فضول جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر التي فضل الثنائي عدم الإفصاح عنها خلال الفترة الحالية.

وكان من المقرر أن يعقد حفل زفاف محمد رشاد وغادة فتحي في عام 2022 لكنه لم يحدث حتى الآن وكان يكتفي الثنائي بمغازلة بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال توجيه الرسائل الرومانسية لبعضهم.

وسبق وأن نشر محمد رشاد برومو أغنية بنت الناس عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها موجها رسالة رومانسية لـ خطيبته في عيد الحب: "رسالتي في عيد الحب ليكي يا كل الحب و لكل اتنين بيحبوا بعض وكل حبايبي انتظروا الأغنية كاملة علي اليوتيوب"، لترد عليه زوجته، قائلة: ولو عاد بي الزمن مرة أخرى لاخترتك أنت، فأنت ملاذي وميلادي وبلادي.

كانت آخر أعمال المطرب محمد رشاد طرح أغنية ربنا يكفينا بالتعاون مع المطربة مروة نصر، من كلمات محمد علام وألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبدالهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف، وتقول كلماتها: "ربنا يكفينا شر ناس بتقطع فينا شر ناس الغل مالاها الشيطان ساقها وغماها لا بينفعوا يوم في الضيقة ولا ليهم نية بريئة المية قدوها حريقة ووقعوا ياما الناس في الناس ربنا يبعد ويباعد بينا وبين اللي يومياتي قاعد بعينه مراقب احوالنا ده حسود ويحسد حالنا لا بيفرحلنا في الفرحة نفسية قوية وجارحه لو مين ليه ضحي وضحي بينكر خيرك وبينساه علي كل لون الدنيا فيها وفيها ناس ياما فيها اللي رايق واللي لقمة عيشه دوامه فيها اللي كاره عيشته من اللي كتير وياما باعوه فيها اللي حامي والمحامي واللي متحامي فيها اللي ينفع يبقي ضهرك تحكي سرك ليه".