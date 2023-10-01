الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمنى جزائرى: اللغة الفرنسية لا تمثل قيمة مضافة.. والتوجه الآن نحو الإنجليزية

أحمد ميزاب الخبير
أحمد ميزاب الخبير الأمني

قال أحمد ميزاب الخبير الأمني إن الجزائر فصلت في موضوع  اللغة الفرنسية منذ استقلالها، وخلال الصراع الفرنسي الذي دام أكثر من 103 سنوات هي فترة الاحتلال، كانت فرنسا تطمح إلى محو الهوية الجزائرية، وصناعة هوية أوروبية، لكن الثورات الشعبية أكدت التمسك بالهوية الجزائرية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الجزائر مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توجه الجزائر بمنع الاعتماد على اللغة الفرنسية بشكل كبير في المدارس الخاصة يتماشى مع بناء جيل منفتح على العالم، وبناء جيل متماسك ومثقف، فلغة العالم حاليًا هي الإنجليزية وليست الفرنسية.

 

الفرنسيون يتجهون لاستخدام اللغة الإنجليزية

وأردف: "الفرنسيون أنفسهم تراجعت نسبة استخدامهم للغة الأم مقابل الإنجليزية، تعليم اللغة الفرنسية الآن في الجزائر لم يعد هدفًا أو يشكل قيمة مضافة، يجب الاستثمار في الطلاب، والتوجه الجديد للجزائر الآن هو التوسع في تعليم اللغة الإنجليزية، وهي لغة العالم حاليًا".

ولفت إلى أن الجزائر دولة كاملة السيادة وقادرة على إدارة شئونها، وتتعاطى في إطار شراكات، ولن يشكل لنا إحراجًا وجود تنوع ثقافي والتوسع في الشراكات، بل يمثل قيمة مضافة للجزائر، التوسع في الإنجليزية والتحكم في اللغة الفرنسية مع الحفاظ على اللغة الأم.

الفرنسية اللغة الفرنسية هوية أوروبية الهوية الجزائرية مطروح للنقاش

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