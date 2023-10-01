سياسى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" اللغة الرسمية بالنيجر بعد مغادرة القوات الفرنسية

قال الدكتور علي يعقوب الكاتب السياسي إنه لا توجد أي مؤشرات على أن النيجر لن تتعامل باللغة الفرنسية، رغم ظهور دعوات خلال احتفالها في يومها الوطني بلغتها المحلية إلى الانقطاع عن الإرث الفرنسي.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيامي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في مالي أنهم حين شرعوا في كتابة الدستور الجديد في البلاد، وضعوا 13 لغة محلية، وجعلوا اللغة الفرنسية إدارية فقط.

لغة الدراسة في النيجر هي الفرنسية

وأشار إلى أن اللغة الرسمية والسائدة ولغة الدراسة في النيجر هي الفرنسية، ولم يرد حتى الآن أي بوادر للاستغناء عنها، لكن ما حدث هو مغادرة القوات الفرنسية ومغادرة السفير الفرنسي من النيجر، لكن عدم استعمال الفرنسية ليس محل نقاش الآن.