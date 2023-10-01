الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العمال الكردستانى" يعلن مسئوليته عن استهدف الداخلية التركية

تركيا
تركيا

أعلن حزب العمال الكردستاني، مساء الأحد، مسئوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة صباح اليوم.

وقال الحزب لوكالة "ايه ان اف" القريبة من الحركة الكردية إن عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين.

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الدول العربية تدين الهجوم الإرهابى فى تركيا

وصرح وزير الداخلية التركي، الأحد، بأن هناك إرهابيين قاموا بتفجير انتحاري في المنطقة، وأن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بسيارة وتم تحييد الآخر.

وأسفر الحادث عن وقوع جريحين بقوات الأمن التركية، وهذه الإصابات بسبب الاشتباكات التي حدثت بعد الانفجار الثاني.

وتابع “هناك تشديد أمني كبير جدًا موجود في المنطقة، وكذلك هناك انتقال للقوات الخاصة وكل أطياف الشرطة التركية حاليًا تتوجه نحو منطقة الانفجار”.

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الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى فى تركيا

مصر والجامعة العربية تدينان الهجوم الإرهابي في تركيا

وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

هجوم إرهابي في تركيا
وأكدت مصر موقفها الثابت الذي يرفض كل أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

كما أدان جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي إن هذا العمل الإرهابي، أيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، مدان ومرفوض، مضيفًا أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دومًا، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو إعطاؤه الذرائع والحجج.

حزب العمال الكردستاني الهجوم الإرهابي وزارة الداخلية التركية انقرة تركيا

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