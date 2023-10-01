الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصريين الأحرار": "حكاية وطن" رصد استعادة مصر وضعها الطبيعي والإقليمي

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مؤتمر حكاية وطن رصد استعادة مصر وضعها الطبيعي والإقليمي.

وأضاف خليل أن المؤتمر نقل كل الظروف الصعبة التي مرت على الدولة المصرية بوضوح وصراحة وشفافية، موضحًا أن 75% من مساحة الدولة صحراء فكان لابد من التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن أهل الشر يستهدفون كل إنجاز واضح مفيد للمستقبل المصري كله، موضحًا أن المصريين تكاتفوا ضد أهل الشر فلابد أن نتكاتف حاليًا.

السيسي اكسترا نيوز المصريين الأحرار عصام خليل

مواد متعلقة

"الإصلاح والنهضة" يوجه قواعده بالحشد لدعوة الرئيس السيسى للترشح للانتخابات

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

السيسى: العلاقة بين الاستقرار وتوافر الخدمات الجيدة عميقة وأصيلة

الرئيس السيسى: "هنفضل نعمل ونشتغل لتنمية بلادنا"

وزير البترول: ننتج مليونًا و730 ألف برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا

وزير البترول: لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص

خالد عكاشة: رئيس الوزراء حرص على وضع كافة الإنجازات أمام الرأى العام

"شاكر": أنفقنا 116 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

بالأسماء.. الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين فى شركة بتروجاس

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس