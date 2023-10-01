"المصريين الأحرار": "حكاية وطن" رصد استعادة مصر وضعها الطبيعي والإقليمي

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مؤتمر حكاية وطن رصد استعادة مصر وضعها الطبيعي والإقليمي.

وأضاف خليل أن المؤتمر نقل كل الظروف الصعبة التي مرت على الدولة المصرية بوضوح وصراحة وشفافية، موضحًا أن 75% من مساحة الدولة صحراء فكان لابد من التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن أهل الشر يستهدفون كل إنجاز واضح مفيد للمستقبل المصري كله، موضحًا أن المصريين تكاتفوا ضد أهل الشر فلابد أن نتكاتف حاليًا.