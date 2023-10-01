"حزب الريادة" يناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة

ناشد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس السيسي بالترشح لـ فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي قادها منذ 10 سنوات والنهوض بالدولة المصرية؛ للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

دعم وتأييد

وقال حسنين، في بيان صادر عن حزب الريادة، اليوم، إن دعم وتأييد انتخاب الرئيس السيسي واجب وطني كما نطالبه بإعلان الترشح لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مشروعات الدولة التنموية ورؤية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرا إلى أن الترشح ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية لمواجهتها والتغلب عليها، واستكمال سجل الإنجازات الضخمة التي عشنا دقائقها وتفاصيلها.

وأكد رئيس حزب الريادة، أن الحزب بجميع الأمانات المركزية والنوعية والمحافظات يقف بجانب الرئيس السيسي، لذلك نطالب سيادته بإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.