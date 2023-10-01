أطلقت استراتيجية وطنية.. ماذا فعلت مصر في توطين صناعة الهيدروجين الأخضر؟

تولي مصر أهمية كبرى لصناعة الهيدروجين الأخضر من خلال تدشين المشاريع القومية، والاتجاه لإنشاء مدن خضراء تكون صديقة للبيئة، وتقوم على تلك الفكرة من خلال استخدام كل ما هو صديق للبيئة ولا يزيد من الانبعاثات الحرارية.

ويتأثر العالم بزيادة الانبعاثات الكربونية والتي قد توصل درجة حرارة الأرض إلى أعلى من 1.5 في حال استمرار الاعتماد على سبل الطاقة غير المتجددة، التي تزيد من الانبعاثات الكربونية وتضر الأرض ولها تأثير على حرارتها.

مصر وضعت استراتيجية لإنتاج الهيدروجين

واتساقًا مع ذلك، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، بحيث تكون من رواد العالم في مجال إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

وقال شاكر: "إنه إداركًا من قطاع الكهرباء لضرورة مواكبة التقنيات التي تحقق التنمية المستدامة، أصبح هناك اهتمام خاص بصعود الكربون الأخضر"، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي كوب 27، الذي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وتابع أن الاستراتيجية تتضمن رؤية أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في الهيدروجين مخفض الكربون، اعتمادًا على الموقع الاستراتيحي والخبرات المصرية والتعاون مع الشركات العالمية، مستهدفة أن تكون حصتها من 5 إلى 8 % من التجارة العالمية للهيدروجين.

فكيف يرى الخبراء اهتمام مصر بملف الهيدروجين الأخضر منذ مؤتمر كوب 27 وحتى الآن؟ لاسيما أن مصر سبق وطرحت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

العوضي: "الهيدروجين الأخضر يحارب ارتفاع درجة حرارة الأرض"

توضح الدكتور سوسن العوضي، خبيرة المناخ والمنسق العام لمؤتمر كلايماثون الدولي عن المناخ من الاتحاد الأوروبي، أن الأرض تعاني من الاحتباس الحراري في الوقت الحالي بسبب الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري بدلًا من الاعتماد على الهيدروجين الأخضر.

وتشير إلى أن العالم يتجه في الوقت الحالي لضرورة خفش تلك الانبعاثات والاعتماد على الطاقة المتجددة والتي من ضمنها الهيدروجين الأخضر والرياح والشمس، لذلك أقامت المشروعات الكبرى التي توفر تلك الطاقة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

في الوقت الحالي يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية سكاتيك وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 ميجا وات، والتي تم افتتاحها في نهاية عام 2022.

وبينت أن الهيدروجين يحد من التغيرات المناخية لأنه لا يدخل ضمن الغازات الدفيئة حيث أن الوقود الأحفوري يخرج منه غازات دفيئة مثل النيتروجين وأكسيد الكربون وهي كلها غازات تزيد من الاحتباس الحراري ويكون لها تأثير على رفع درجة حرارة الأرض.

وترى العوضي أن العالم في الوقت الحالي يعاني من التغيرات المناخية بشكل كبير، ما بين جفاف الأنهار وحرائق الغابات، وكلها قضايا تم طرحها خلال مؤتمر كوب 27 الذي استضافته مصر وطرحت فيه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر من أجل توطين صناعته.

من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين (حوالي 8 %) وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.