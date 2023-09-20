الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الطاقة يكشف المردود الإيجابى لاتجاه مصر لـ"الهيدروجين الأخضر"

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

كشفت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة، أهمية اتجاه مصر لـ"الهيدروجين الأخضر"، مؤكدة أنه هو الموضوع الأبرز على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي، ومصر لم تكن بمعزل عن العالم.

مصر مدعومة بمقوماتها الداخلية وأهمها الإرادة السياسية 

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، إن مصر تتصدر دول العالم في مراكز الإنتاج، مدعومة بمقوماتها الداخلية وأهمها الإرادة السياسية، مرددة: "نتحدث عن فتح جديد في أسرة الطاقة المتجددة، الذي تعمل فيه مصر من منظور المسئولية".

وأضافت: "الرئيس السيسي تحدث في كوب 27، عندما أطلق المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر، ثم جاء إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ونحن على بعد خطوات من إطلاق المبادرة الوطنية للهيدروجين الأخضر، لتتكامل مع مجموعة المشروعات القومية".

وتابعت: "مصر تستحوذ على 23 مشروعا من أصل 73 على مستوى الوطن العربي"، لافتة إلى أن مصر تسعى لمزيد من الطاقة وفق ما هو موصى به من كافة المؤسسات الدولية، ويكون لدينا إدارة لهذا الملف وتأمين الاستدامة أيضا"، مؤكدة أن النجاح السريع في ملف الطاقة جاء بعد توثيقها ببنية تشريعية قوية.

الهيدروجين الاخضر الاقتصاد والطاقة الرئيس السيسي الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة

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