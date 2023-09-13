أحمد كمال: الشركات الأوروبية ترى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بمصر فرصة عظيمة

أكد المهندس أحمد كمال عبدالمنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات الأوروبية- التابعة للاتحادات الصناعية التي وقعت اتفاقيات تعاون مع اتحاد الصناعات المصري- ترى أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر في مصر، ولكن ما يعيق تحقيق هذه الاستثمارات والاستفادة من هذه الفرص هو أن ما ينقص مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في الوقت الحالي هو امتلاك التنكولوجيا الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات.

المهندس أحمد كمال عبدالمنعم المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الدستور" لمستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية والتغيرات المناخية على هامش انطلاق مؤتمر هيدروجين مصر برعاية اتحاد الصناعات المصرية اليوم الذي ضم عدد من الشركات الدولية الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وعدد من ممثلي اتحادات الصناعات الأوروبية، بجانب التمثيل الدبلوماسي من السفارات الأوروبية في القاهرة.

وأضاف المهندس أحمد كمال: لقد وقعت مصر نحو 23 مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، منها 9 مذكرات فقط دخلت في إطار التنفيذ فعليًا، بينما باقي المذكرات في طور الدراسة، وهو ما استدعى إلى طرح الفرص الاستثمارية في مصر على الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وما كان يجب أن يتم هذا العرض إلا على الأرض، وهو ما استوجب إقامة مؤتمر هيدروجين مصر اليوم.

المهندس أحمد كمال

وأشار مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية والتغيرات المناخية، إلى أن دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات هو تقديم الخدمات إلى الصناعات المصرية منها خدمات فنية وتدريبية، أما الخدمات الفنية فهي تتعلق بنقل التكنولوجيا في صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك يتم من خلال إقامات التعاونيات مع الاتحادات الصناعية في أوروبا، ومنها التعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية، واتحاد الصناعات الألماني.

وأضاف: تتعلق هذه الخدمة التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالحصول على التكنولوجيا التي تمتلكها الشركات في التابعة للاتحادات الصناعية ونقلها إلى الصناعة المصرية في مجالات ترشيد الطاقة والبيئة والاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر وكل ما له علاقة بالتنمية المستدامة.

وبين المهندس أحمد كمال أن الخدمات الأخرى التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية تتعلق بتدريب العمالة المصرية على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال التنمية المستدامة، مثل البصمة الكربونية وأسواق الكربون، والضريبة الجمركية على المنتجات الكربونية المستوردة.

مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية والغييرات المناخية

وأكد أن تركيز اتحاد الصناعات المصرية في الفترة الحالية على تكنولوجيا الضريبة الجمركية على المنتجات الكربونية، لذا أقام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية دورات تدريبية للعاملين على هذه التكنولوجيا الحديثة.