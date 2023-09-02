«الأعمال المصرى الكندى» يبحث توطين الصناعات الاستراتيجية

يعقد مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة معتز رسلان، لقاءً موسعًا بحضور وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدى، الثلاثاء ١٢ من سبتمبر الجارى، لبحث سبل تنمية الصناعة والفرص والتحديات.

وقال «رسلان»، لـ«الدستور»، إن اللقاء سيجمع ممثلى الصناعة المصرية لمناقشة خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة وسبل توطين الصناعات الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، مع وضع خارطة عمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر فى منافسة شرسة مع دول المنطقة التى قدمت حوافز استثمارية كبيرة وقوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تداركه الرئيس بالإعلان عن دعم المجتمع الصناعى بعدة قرارات وإعفاءات ضريبية وجمركية لمدة ٥ خمس سنوات بهدف جذب المستثمرين.

وذكر أن قطاع الصناعة يواجه تحديات هائلة محليًا وعالميًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، تزايدت آثارها مع تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد أسعار الطاقة واضطراب فى سلاسل التوريد وصعوبة الحصول على مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات القومية والحوافز الاستثمارية لتنمية ومساندة القطاع الصناعى، ورغم هذه الجهود والإمكانات والثروات الهائلة التى تتمتع بها مصر ما زال القطاع الصناعى يواجه بعض التحديات.