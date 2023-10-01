الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعصابة تصنع وتروج الأقراص المخدرة في السلام

عصابة
عصابة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، حيث كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان أنهما استغلا منزل المتهم الأول فى تصنيع الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون، كما أحرزا كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 50 الف قرص من العقاقير المخدرة، بقصد ترويها على عملائهما فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

txt

السجن 3 سنوات لتاجر مخدر الآيس فى عابدين

txt

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، بإدارة منزل أحدهما فى تصنيع الأقراص المخدرة، اتخاذ دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطا اجراميا بترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمان أثناء تواجده فى داخل المنزل محل الواقعة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، مغلفة ومعدة للبيع.

المشدد 7 سنوات السلام الاقراص المخدرة محكمة جنايات القاهرة معاقبة عاطلين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

الخط الثالث للمترو يستعد لإطلاق خدمة السكوتر فى 4 محطات

تقرير: الاتحاد الإنجليزى يقرر معاقبة ليفربول بعد لقاء توتنهام

الأهلى يضمن المستوى الأول.. وبيراميدز فى المستوى الثانى بقرعة دور المجموعات بدورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية