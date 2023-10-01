الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار رفعت علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار طارق حسن الصيرفي، والمستشار شريف السيد جبر وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي، بمعاقبة المتهم "ن.ي.م" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها " ع.ق.ج".

تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 4474 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ ضد المتهم بالتعدي على المجني عليها بدائرة القسم.

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كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال صعود المجني عليها "ع.ق.ج" حاصلة على دبلوم، على درج السلم بالعقار محل سكنها، فوجئت بالمتهم "ن.ي.م" بالتواجد خلفها ثم قام بملامسة أجزاء من جسدها، فقامت بالصراخ والاستغاثة، فشعر به نجله عند فتح باب الشقة فأسرع المتهم بالابتعاد عنها وقام بتهديدها ونجله بالإيذاء حال فضح أمره، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم سبق له محاولة مثل تلك الأفعال قبل المجني عليها، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

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