المشدد 3 سنوات لتجار كيف فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاءالدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.

النيابة أسندت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين وبإيقافهما وبتفتيشهما عثر معهما على 20 لفافة ورقية تحوي كل منهم مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.