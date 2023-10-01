الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لتجار كيف فى مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاءالدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.

النيابة أسندت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.

txt

السجن 3 سنوات لتاجر مخدر الآيس فى عابدين

txt

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق فى اتهامهما بالاتجار فى الحشيش بالبساتين

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين وبإيقافهما وبتفتيشهما عثر معهما على 20 لفافة ورقية تحوي كل منهم مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

السجن المشدد مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة الهيروين قسم شرطة مدينة نصر

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "كشمير"

المشدد 7 سنوات لمتهم شرع في خطف طفلين في مدينة نصر

تفاصيل حيثيات الحكم على متهم بالمشدد 3 سنوات لتعاطيه الحشيش والهيروين

غدًا.. استكمال محاكمة سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

الحكم على "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه السبت

ميعاد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

تأجيل محاكمة 4 مُتهمين بالاتجار فى الهيروين فى منطقة المعادى

"رحلة ترفيهية" لخطف طفلين.. خطة سيدة للانتقام من أسرة فى مدينة نصر

الأكثر قراءة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

شباب القليوبية يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية