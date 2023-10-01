البابا تواضروس يستقبل سفير تشيلي بالقاهرة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بـ المقر البابوي، الأحد، سفير تشيلي في القاهرة روبرتو إبيرت.

◘ تفاصيل اللقاء

وقدم البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وانتشارها حاليًا حول العالم ودور الكنيسة الروحي والتنموي، كما تناول الحوار العلاقة الطيبة للكنيسة مع الحكومة والأزهر وكافة الكنائس الأخرى.

من جهته، أشاد سفير تشيلي بالروابط القوية التي تربط البلدين، معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين القاهرة وسانتياغو، وعن أمله أيضًا في وجود كنيسة قبطية قريبًا في تشيلي.

من جهة أخرى، شارك البابا تواضروس في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء، والسياسيين والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة في مختلف المجالات.