الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تنظم اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع لعام 2023

الكنيسة
الكنيسة

ترأس الأب يوحنا مرقس الكرملي، قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

المشاركون في الصلاة والعظة

شارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، والأب جاك الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

وألقى القمص أوغسطينوس منير، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالزيتون، عظة اليوم بعنوان "الثقة وتسليم الذات على مثال تريزا".

بينما ترأس الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين، قداس عيد القديس منصور دي بول، وذلك بكنيسة الأيقونة العجائبية، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والأب سمعان جميل، راعي الكنيسة، ورئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب رمزي عظة الذبيحة الإلهية، قائلًا: على مثال سيده، الذي جاء للبسطاء، والفقراء، عاش القديس مار منصور، حيث اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا. فهذا عمل الله لنا، أن نكون قديسين له.

وذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس افتتاح العام الدراسي الجديد، بمعهد التربية الدينية، بايبارشية طيبة وتحديدا منطقة الأقصر، وذلك برعية رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي.

شارك في الصلاة القمص يوسف أقلاديوس، مدير الدروس بالمعهد، والأب بولس فاروق. وفي كلمة العظة، في اليوم الثاني لعيد الصليب، الذي يقدم فيه يسوع ذاته أنه "خبز الحياة"، أوضح راعي الإيبارشية أن هدف الدراسة هو معرفة يسوع المسيح عن قرب، والامتلاء منه، لنكون بدورنا شهودًا له، وسط الجميع.

ليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع الأب يوحنا مرقس الكرملي الأب مخول فرحا المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر الأب باتريك الكرملي

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