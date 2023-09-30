السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. "اللاتينية" تحتفل بذكرى القدّيس هيرونيمُس الكاهن ومعلّم الكنيسة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس هيرونيمُس، الكاهن ومعلّم الكنيسة، الذي ولد في بلاد الدَلْمات (ألبانيا اليوم) في نحو 340. تلقى علومه في روما، وفيها قبل سر المعمودية. اعتنق حياة النسك، فجاء الى الشرق حيث سيم كاهناً. عاد الى روما وكان أمين سرّ البابا دامزس. وفي روما بدأ ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة اللاتينية، وفي روما شجع الحياة الرهبانية. استقر أخيراً في بيت لحم حيث شارك في حياة الكنيسة والصعوبات التي تعرضت لها. له مؤلفات كثيرة، ولا سيما كتب في تفسير الكتاب المقدس. توفي في بيت لحم عام 420.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أصغوا إلى ما يطلبه منكم الربّ: "إذا تجاهلتم الألوهيّة فيّ، اعترفوا على الأقلّ ببشريّتي. شاهدوا فيّ جسدكم وأعضاءكم وأحشاءكم وعظامكم ودمكم. وإذا كلّ ما له علاقة بالله يُخيفكم، ألا تحبّون ما هو لكم؟... ولكن، قد يكون هول آلامي التّي تسبّبتم بها يُخزيكم؟ لا تخافوا. فلم يقضِ الصليب عليّ بل قضى على الموت. لم تشعرني تلك المسامير بالآلام، بل عمّقت حبّي لكم. لا تسبّب هذه الجروحات أنينًا، بل أدخلتكم أكثر إلى قلبي. إنَّ تَخَلُّع جسدي جعل ذراعيّ المفتوحتين ملجأً لكم ولم يُزِد عذابي. لم أخسر دمي، بل حفظته فديةً لكم.

"تعالوا إذًا، عودوا إليّ واعترفوا بأبيكم الّذي يبادلكم الشرّ بالخير والإساءة بالحبّ والجروحات البليغة بحبّ عظيم".

هذا وترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس الاحتفال اليوبيلي لثلاثة من الراهبات الميردي ديو، وذلك بمدرسة راهبات الميردي ديو، بالإسكندرية.

واحتفل سيادة المطران باليوبيل الماسي للأخت ماري سابين، واليوبيل الذهبي للأخت ماري كرستين، بالإضافة إلى اليوبيل الفضي للأخت ماري سوزان.

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الاحتفال حول "الاختيار". فالله اختارنا، وأحبنا، فلم يتركنا، حيث كنا له أحباءً، وليس عبيدًا، كما هنأ الأخوات الراهبات، مشيدًا بدورهم الفعال في المجتمع، فهم شهادة حية للمسيح.

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