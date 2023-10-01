الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

وشارك في الصلاة الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، إضافة إلى شعبي الرعية، وعزبة مهني، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الرجاء".

وتفقد الأنبا باسيليوس فوزي، افتتاح العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، بمدرسة الراعي الصالح للغات.

وتعد مدرسة الراعي الصالح للغات، واحدة من مؤسسات مدارس الراعي الصالح، التابعة للإيبارشية، حيث اطمئن صاحب النيافة على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكدًا لطلاب وطالبات المدرسة أهمية الالتزام، داخل فصولهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لجميع معلمي ومعلمات، والعاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في العمل بإخلاص، كما تفقد نيافته آخر التجهيزات، وتركيب أرضيات جديدة لمنطقة الألعاب، بقسم الحضانات حفاظًا على سلامة أبنائه وبناته الطلبة والطالبات.

باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا

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