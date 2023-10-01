"عمل التوبة" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس موسى نبيه كاهن كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر توت، وموضوع إنجيله وهو "شخصية زكا" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع عشر، وأشار إلى عمل التوبة غير المتناهي في الإنسان، من خلال:

١- الاشتياق للتوبة.

٢- تحدي المعوقات في طريق التوبة.

٣- الجهاد في التوبة.

٤- الاستعداد لاستقبال النعمة.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس والآباء الرسل – العوايد بالإسكندرية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

تناول قداسته جزءًا من المزمور ١٠٣ والأعداد (١ – ٥)، وأشار إلى أن علامة الصليب هي رحمة وغفران للإنسان، وذلك بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا ولمدة ثلاثة أيام، كما تناول في حديثه عيد الصليب بأكثر من منظور، من خلال الصليب شعار المسيحية، برغم أن علامة الصليب في التاريخ هي علامة للعار ولإعدام أعتى المجرمين، ولكن السيد المسيح حوّلها إلى معنى آخر، "هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو ٣: ١٦).