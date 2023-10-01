إصدار جديد لتطوير قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية بالكنيسة القبطية

عقدت سكرتارية البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية سيمينارًا لكهنة وخدام الرعاية الاجتماعية بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، لمتابعة تنفيذ البرامج في هذه الكنائس، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام الجاري ٢٠٢٣.

لقاء الانبا باخوميوس بفريق الرعاية الاجتماعية

واستقبل الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية فريق الرعاية الاجتماعية قبل بدء اللقاء، وقدم السيمينار، الأب القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

وجرت فعالياته في كرمة مار مرقس بدمنهور، بحضور ١٠٠ كاهن وأمين خدمة من كهنة وأمناء الخدمة بالإيبارشية.

وتناول القمص بيشوي وخدام الرعاية الاجتماعية في كلماتهم التي ألقوها موضوعات: حصاد ١٠ سنوات من خدمة الرعاية، ورؤية عمل المكتب وهي أهمية الإنسان وكل الإنسان من خلال تلبية احتياجاته وتنمية إمكانياته من خلال خدمات المحبة التي تنحصر بين الرعاية والتنمية.

وتم عرض أفكار برامج بنت الملك، شنطة البركة، علم ابنك، والبرنامج الجديد "كينونيا" والذي يقدم توعية في ثلاثة مجالات وهي:

- معاش تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة.

- الشمول المالي وكيفية تطبيقه.

- التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم الإعلان عن الإصدار الجديد لتقنية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والموقع الإلكتروني الجديد لها الذي سيتم إصداره قريبًا.

واحتفلت مدرسة الموهوبين بكنيسة الملاك بالدير البحري بالقبة بالحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات المدرسة من أبناء المرحلة الابتدائية، البالغ عددهم ٢٠٠ طفل، إلى جانب أسرهم الذين تشترط المدرسة مشاركتهم في مسابقاتها.

حضر الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار "أنا موهوب" نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

تضمنت المسابقات عدة مجالات من أبرزها الكتاب المقدس والألحان والرسم والموسيقى والألعاب الرياضية (الجمباز وكرة القدم والتنس) حيث استعانت المدرسة بمدربين متخصصين في المجالات المختلفة لتعليم وتدريب الأطفال.

بينما تسابق أولياء أمور الأطفال في مجالي الكتاب المقدس والعقيدة فقط وتم تكريمهم أيضًا على المجهود الذي قدموه خلال فترة الاجازة الصيفية، مع أبنائهم.

وأشاد الأنبا ميخائيل بالدور الذي تقوم به مدرسة الموهوبين بالكنيسة في توجيه واستثمار وتنمية قدرات ومواهب الأطفال.

وتسعى مدرسة الموهوبين بكنيسة الملاك بالدير البحري، في عملها إلى تطبيق المبدأ الكتابي "لاَ تُهْمِلِ الْمَوْهِبَةَ الَّتِي فِيكَ" (١تي ٤: ١٤).