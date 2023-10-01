الكاثوليك في مصر يحتفلون بذكرى الطوباوي لويجي مونتي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى الطوباوي لويجي مونتي، وبهذه المناسبة اطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه وُلد لويجي مونتي في بوفيسيو، أبرشية ميلانو، في 24 يوليو 1825، وهو الثامن من بين أحد عشر طفلًا.

نشأته

بعد أن فقد والده وهو في الثانية عشرة من عمره، عمل نجارًا لمساعدة والدته وإخوته الصغار. كان شابًا متحمسًا، وقد جمع العديد من الحرفيين والمزارعين في عصره في ورشته لإنشاء اجتماع صلاة مسائي. أخذت المجموعة اسم شركة قلب يسوع الأقدس، لكن أهل بوفيسيو أطلقوا عليها اسم: "شركة الإخوة".

لقد تميزت الجماعة بتقشفها، وتفانيها في خدمة المرضى والفقراء، وحماستها لتبشير البعدين عن الإيمان المسيحي. لويجي، قائد المجموعة، كرّس نفسه لله في عام 1846 عن عمر يناهز 21 عامًا من خلال أخذ نذور العفة والطاعة بين يدي أبيه الروحي، لقد كان علمانيًا مؤمنًا مكرسًا في كنيسة الله بلا دير، بلا ثوب كهنوتي أو رهباني.

في الواقع، قام بعض الناس في المدينة، جنبًا إلى جنب مع كاهن الرعية، بمعارضة لويجي ورفاقه واتهموهم زورًا بالتآمر السياسي ضد سلطة الاحتلال النمساوية. وفي عام 1851، سُجنوا في ديسيو بميلانو لمدة 72 يومًا فتدخل الكاردينال رئيس أساقفة ميلانو بارتولوميو كارلو روميلي لتأمين إطلاق سراحهم. أصبح مرشده الروحي الكاهن لويجي دوسي والتقى الاثنان لأول مرة في سبتمبر 1843. انضم إلى جماعة أبناء مريم الطاهرة، التي أسسها الطوباوي لودوفيكو بافوني وقضى معهم ستة أسابيع كمبتدئ أثناء دراسته ليصبح ممرضًا. ساعد المرضى خلال وباء الكوليرا في بريشيا عام 1855.

لا يزال لويجي مونتي، البالغ من العمر 32 عامًا، يبحث عن تحقيق ملموس لتكريسه. لقد قضي ساعات طويلة أمام يسوع في القربان، لكنها كانت كلها بدون قطرة ندى سماوية؛ ظل قلبه جافًا وباردًا وغير حساس. فكان على وشك التخلي عن كل شي. فسمع صوتًا داخليًا واضحًا ومميزًا يقول له: "لويجي، اذهب إلى جوقة الكنيسة، واكشف عن ضيقاتك ليسوع في القربان المقدس.

واسرع الى الكنيسة وسجد امام القربان الأقدس ورأي شخصين لقد كان يسوع وأمه القديسة مريم. فاقترب منه يسوع وقال له بصوت عالٍ: “لويجي، لا يزال عليك أن تعاني كثيرًا؛ صراعات أخرى أكبر ومتنوعة سيتعين عليك مواجهتها. عليك أن تكون قويًا، سوف تخرج منتصرا في كل شيء؛ مساعدتنا القوية لن تخذلك أبدًا. أكمل الطريق الذي بدأته. اقترح الأب لويجي دوسي على مونتي فكرة إنشاء "مجمع لخدمة المرضى" في روما. قبل لويجي مونتي واقترح تسميتها: "جماعة أبناء الحبل بلا دنس" انتقل مونتي وزميله الممرض سيبريانو بيزيني إلى روما عام 1858 حيث بدأ الاثنان العمل في مستشفى الروح القدس. لقد عمل مع رهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين لفترة وجيزة من الوقت أثناء وجوده في روما.

وطلب بكل تواضع أن يتم ضمه. تم تعيينه في البداية لجميع الخدمات المخصصة الآن لموظفي الرعاية الصحية المساعدين، ثم تم تكليفه بتدخلات معينة، خاصة بوظيفة أخصائي سحب الدم، في الدبلومة الذي منحته له جامعة لا سابينزا في روما. بارك البابا بيوس التاسع – في 4 مارس 1877 – عمل مونتي وعينه رئيسًا عامًا لها. وكان هذا هو المنصب الذي شغله حتى وفاته.

كرسوا جماعة الحبل بلا دنس أنفسهم للمساعدة بطريقة بطولية. في حالات الاستشفاء الجماعية بسبب أوبئة الملاريا والتيفوس أو بعد أحداث الحرب، لم يتردد الأخوة في تقديم مراتبهم تلقائيًا أيضًا. وقد أعلنوا جميعًا عن استعدادهم لمساعدة أولئك الذين يعانون من جميع أشكال المرض أينما أرسلوا. أنشأ لويجي مونتي مجتمعات صغيرة أخرى في شمال لاتسيو.

بدء كممرض متجول في بيوت المزارع المنتشرة حول ريف أورتي. افتتح أول ملجأ للأيتام في سارونو (فاريزي)، ليكونوا "محروسين مثل قرة عين المرء". فاجأه الموت في سارونو، منهكًا، فأصبح شبه أعمى، عن عمر يناهز 75 عامًا في عام 1900. ودفن هناك. تنتشر جماعة أبناء مريم الطاهرة في جميع أنحاء العالم، مظهرة في أعمالها الخيرية موهبة الترحيب الأبوي والمساعدة التي يتم تنفيذها بمهنية وتفاني كبير من قبل المؤسس لويجي مونتي. بدأت قضية التطويب في عام 1941 في عهد الكاردينال شوستر. تم تطويبه من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 9 نوفمبر 2003م.