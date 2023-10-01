الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظو شمال الصعيد يكرمون أصحاب المشروعات الخضراء الذكية الفائزة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بمحافظات إقليم شمال الصعيد" بني سويف والفيوم والمنيا.

محافظ بني سويف يعرب عن سعادته لتواجده على أرض الفيوم

وأعرب محافظ  بني سويف عن سعادته لتواجده على أرض محافظة الفيوم والمشاركة في احتفالية تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا، مشيدًا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لاختيار الأفضل منها طبقًا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة

في نهاية الاحتفالية كرم محافظو بني سويف والفيوم والمنيا، أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم دروع تميز تقديرًا لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تم التقاط الصور التذكارية تقديرًا لمشاركتهم وتميزهم في تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ضمن جهود الدولة المبذولة في التعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التي يتم تنفيذها " للعام الثاني على التوالي "برعاية وتوجيهات فخامة السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي"، تعد إجراءً نوعيًا وغير تقليدي تنفذه الحكومة، والتي تم إطلاقها في إطار الاستعداد لمؤتمر cop 27 الذي افتتحه سيادته  في نوفمبر الماضي 2022  بمدينة شرم الشيخ.

حيث جسدت المبادرة اتساقًا  وتكاملًا تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف وضع خريطة على مستوى كل المحافظات للمشروعات الخضراء، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

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