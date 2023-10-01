الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهمًا فى "خلية الشروق الثانية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربينى

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشروق الثانية"، إلى جلسة 7 اكتوبر؛ لمرافعة الدفاع.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وذلك في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة.

مرافعة الدفاع محاكمة خلية الشروق الثانية القضية ارهاب تعريض حياة المواطنين للخطر تصنيع طائرة لا سلكية

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