اليوم.. "الحضرة الصوفية" تحتفل بذكرى المولد النبوي على مسرح سيد درويش

انتهت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة، بحفلها المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وذلك فى إطار سلسلة الحفلات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل فرقة الحضرة بالمولد النبوي

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والموشحات وقصائد التراث الديني منها، "مدد یا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت، أيا من بالوفا قد عودوني، صلينا الفجر فين، حلفت بسرك الأسمى، يا نسيم الريح، البردة، إننا فقراء، هاتوا الدفوف للفرح، مدد يا سيدة الى جانب موسيقى فيلم الرسالة وتتر مسلسل لا إله إلا الله".

ووضعت إدارة الأوبرا عدد من الشروط لحضور الجمهور الحفل وجاءت كالتالي:

تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

الدخول بالزى اللائق بدار الأوبرا المصرية، وممنوع ارتداء الشورت.

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

ممنوع تحريك المقاعد.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى

يذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم"، قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

.. وافتتاح معرض أحوال بقاعة صلاح طاهر

ومن جهة اخرى، تفتتح دار الأوبرا معرض "أحوال" للفنان عماد شفيق رزق، وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد، بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى السبت 7 أكتوبر.

ويضم المعرض حوالي 40 لوحة منفذة بالألوان الزيتية والأكريليك تستلهم موضوعات متنوعة منها التراثي كمناطق مصر القديمة ومنها الروحاني كالمولوية إلى جانب أعمال تبرز جماليات الطبيعة.