الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحضرة" تُحيي حفلين بمناسبة المولد النبوي في الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية

الحضرة للإنشاد الصوفى
الحضرة للإنشاد الصوفى

تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، للاحتفال بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وذلك من خلال حفلين ضخمين ضخمين، من المقرر إقامة الأول يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ومن الإسكندرية، تحضر فرقة الحضرة إلى القاهرة لإحياء الحفل الثاني يوم الخميس الموافق 5 من نفس الشهر، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا، ويأتي الحفلي فى إطار سلسلة الحفلات الذى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

برنامج حفلي فرقة الحضرة بذكرى المولد النبوي

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والموشحات وقصائد التراث الديني منها، "مدد یا رسول الله ، والله ما طلعت شمس ولا غربت، أيا من بالوفا قد عودوني، صلينا الفجر فين، حلفت بسرك الأسمى، يا نسيم الريح، البردة، إننا فقراء ، هاتوا الدفوف للفرح ، مدد يا سيدة الى جانب موسيقى فيلم الرسالة وتتر مسلسل لا إله إلا الله".

ووضعت إدارة الأوبرا عدد من الشروط لحضور الجمهور الحفلي، وجاءت كالتالي:

ـتفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
ـينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
ـالدخول بالزى اللائق بدار الأوبرا المصرية، وممنوع ارتداء الشورت.
ـغير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
ـالالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
ـالالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
ـضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
ممنوع تحريك المقاعد .
ـغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى 

يذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محي الدين بن عربي، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم"، قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

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