الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عكاشة": المجلس الصحى المصرى يهدف لرفع المستوى العلمى للأطباء

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المجلس الصحي المصري، تهدف إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته.

 يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة ورفع المستوى العلمي للأطباء

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن المجلس الصحي المصري يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، علاوة على رفع المستوى العلمي والسريري للأطباء واعتماد البرامج العلمية والتدريبية والتخصصية الصحية العليا.

تأهيل الأطباء وفقًا للمعايير العالمية 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الجديد تتمثل فيه كل الجهات لتأهيل الأطباء وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها والمتداولة بين الجهات الطبية الكبرى في مختلف دول العالم مما يضع الدولة المصرية في مصاف كبرى الدول في المجال الصحى.

مصر تمتلك ثروة من الأطباء ذوي السمعة العالمية

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر تمتلك ثروة من الأطباء ذوي السمعة العالمية وتسجل الأبحاث بأسمائهم ويحتلون أماكنهم في المستشفيات العالمية، ولذلك يجب دعم هؤلاء في تطوير المنظومة الصحية ورفع اسم مصر في كل المحافل الدولية.

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استيفاء  للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس سيعمل على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر.

توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن المجلس سيضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، علاوة على وضع معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة.

 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي

يُشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءته.

النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ الوزراء إنشاء المجلس الصحي المصري الخدمات الصحية

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