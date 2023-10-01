أبرزها "حسن المصري".. قائمة أفلام دور العرض السينمائي في أكتوبر

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، عددا من الأفلام الجديدة التي تفتتح الموسم الشتوى والذي يستكمل حالة الرواج والانتعاش التي شهدتها دور السينما خلال موسم الصيف.

ونوضح في هذا التقرير أبرز هذه الأفلام

قائمة أفلام شهر أكتوبر

تتنافس على قائمة الإيرادات خلال شهر أكتوبر عدد من الأفلام الجديدة منها:

1- حسن المصري

ينطلق عرض فيلم حسن المصري يوم الأربعاء المقبل 4 أكتوبر بدور العرض السينمائي.

قصة فيلم "حسن المصري"

تدور قصة الفيلم حول "حسن المصري"، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم حسن المصري

يقوم ببطولة فيلم حسن المصري كلا من أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

2- فيلم 5 محيي الدين أبو العز

كما يعرض فيلم 5 محيي الدين أبو العز بطولة نجم الكوميديا أحمد فتحي منتصف شهر أكتوبر الجاري

أبطال "5 محيي الدين أبو العز"

ويشارك في فيلم محيي الدين أبو العز، الفنان مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، نور قدري، شريف أبو هميلة، فادي أشرف، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، مازن جمال، ميمي جمال، أسامة عبد الله، والعمل من تأليف محمد عبد الخالق، أنيس بوجواري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وحسن أبو الروس والفيلم من إخراج شادي علي.

قصة "5 محيي الدين أبو العز"

تدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والكوميديا، يسعى شاب للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار، ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته.

3- فيلم الخميس اللي جاي

ينطلق عرض فيلم الخميس اللي جاي يوم 20 أكتوبر الجاري والفيلم يتناول قصة كوميدية بين أبطاله، وهم كثر على المستوى الكوميدي، لكن يتصدرهم عمر عبدالجليل وبيومي فؤاد وإسلام إبراهيم ومي كساب وآخرون، في تجربة تتناول قصصًا عن السوشيال ميديا، حيث تجسد بطلته مي كساب شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف طريفة خلال الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية والدها، وزوجها يقدمه الفنان إسلام إبراهيم.