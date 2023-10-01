الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

انخفاض معدل البطالة.. جهود الحكومة في تمكين المرأة اقتصاديًا (انفوجراف)

البطالة
البطالة

نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تنمية قدرات  المرأة اقتصاديًا، وذلك لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص.

وعملت الحكومة على:

1- انخفاض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلًا نحو 19.3% عام 2022.

2- بلغ عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمي نحو 161.6 ألف سيدة في 13 محافظة.

3- زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية نحو 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022

4- بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 33%. 

5- بلغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

6- إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكل حقوقها.

7- بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية نحو 65.2%.

8- بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023. 

9- تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية.

“حكاية وطن”.. جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة اقتصاديًا

وعملت الحكومة على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، حيث مهَّدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

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الدولة المصرية قدرات المرأة اقتصادي ا تنمية قدرات المرأة النساء القطاع الخاص

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