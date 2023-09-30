السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

“حكاية وطن”.. جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة اقتصاديًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد تقرير الرؤية والإنجاز “حكاية وطن”، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنمية قدرات المرأة اقتصاديًا وذلك لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص.

جهود الدولة المصرية في دعم المرأة اقتصاديًا

وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين الإناث شهد انخفاضًا بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلًا نحو 19.3% في الربع الرابع من عام 2022، مقابل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما بلغ عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمي نحو 161.6 ألف سيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021. 

وبلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية نحو 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016، كما بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 33% فضلًا عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

وأنشأت الدولة المصرية 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية نحو 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023. 

وتم تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي. 

"حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر في القضاء على فيروس سي

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية عملت على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، حيث مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين.

الدولة المصرية المرأة دعم المرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة معاملات مالية التنمية المحلية

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