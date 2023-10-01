الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قومي المرأة ينظم ندوة عن دور السيدات في الإستقرار والأمان المجتمعي

قومي المرأة
قومي المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا في لجنة التدريب ندوة تحت عنوان “ دور المرأة في الإستقرار والأمان المجتمعي “، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة ، واستهدفت مديري وحدات مناهضة العنف بالجامعات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وعضوات وأعضاء فرعي القاهرة والجيزة  ، وذلك  بمقر المجلس .

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حيث استعرضت الدكتورة  نسرين البغدادي تاريخ نضال المرأة المصرية عبر التاريخ ، فيما عرض المستشار أيمن نبيل عضو اللجنة الاستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة.

وتحدثت الدكتورة أريج زهران عضوة اللجنة عن أهمية الثقافة وعلاقتها ودورها الهام والمؤثر  بالمشاركة المجتمعية للمرأة ، فيما قامت الدكتورة  حنان أبو سكين عضوة اللجنة  بتوضيح  أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يحقق الاستقرار للأسرة المصرية.

مقترح لاطلاق مبادرة بعنوان "صحتك مهمتك"

وعقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة  أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

حيث أكدت الدكتورة أحلام حنفى  أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، والتى تتضمن مقترح لاطلاق مبادرة بعنوان "صحتك مهمتك" تتبناها اللجنة وتستهدف التوعية باهمية التغذية السليمة والصحية، وضرورة المتابعة المستمرة للصحة الجسدية والنفسية للمرأة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإشراك فروع المجلس بالمحافظات بالمبادرة ، علاوة على مناقشة مقترح بتنفيذ ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى.

كما ناقش الاجتماع خطة اللجنة خلال حملة  الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ عبر تنفيذ ندوات للفتيات بالمدارس للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة، لرفع وعى الفتيات لمواجهه العنف بكافة أشكاله ، وتعريفهن بأنواع العنف، وكيفية التصدي له.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض جهود الدولة المصرية للاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، والمبادرات الرئاسية فى هذا المجال وإستفادة المرأة المصرية الكبيرة منها ، خاصة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة  فى توعية السيدات بهذه المبادرات من خلال حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بجميع المحافظات.

المجلس القومي للمرأة لجنة التدريب دور المرأة الدكتورة نسرين البغدادي المرأة المصريه

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