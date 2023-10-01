الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد اللبودي يناقش مشواره الإبداعي في معرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

استضاف مساء أمس، معرض دمنهور السادس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لقاء للكاتب محمد اللبودي للحديث عن مشواره الإبداعي، وأدار اللقاء محمود القليني.

وقال محمداللبودي، إن جيله كان يواجه مشاكل في الطباعة في بداية الأمر، وذلك لأن التكلفة وقتها كانت باهظة جدًا، لافتا إلى أنه بدأ الكتابة مبكرًا،  لكنه تأخر كثيرًا في الطباعة.

وأضاف أن عمله الحكومي لم يكن عائقًا أمام إبداعه، موضحًا أن الأدب العجائبي والغرائبي ليس مرتبطا بالحداثة، وما بعد الحداثة فقط، لأنه كان موجودًا منذ ألف ليلة وليلة، ولكن تم توظيفه في الحداثة وما بعدها بشكل خاص.

وشهد المعرض مجموعة مختلفة من الأنشطة الثقافية، والفنية، إلى جانب العديد من الورش المتنوعة للأطفال، إلى جانب عروض فنية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتواصل فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب حتى يوم 5 أكتوبر الجاري، بمكتبة مصر العامة، بمشاركة ما يقرب من 30 ناشرًا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.

كما تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

ويعد معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، استكمالًا لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام مضت تضرب خيام المعرفة على أرض دمنهور ودليلًا على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة، والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية وتفعيلًا للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع، مؤكدةً توافر الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعًا للقراءة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة محمد اللبودي مشواره الإبداعي

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