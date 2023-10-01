الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات مالية.. حبس المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته بالإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس فكهاني وفران 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل شخص والقاء جثته بعد احتجازه داخل شقة لوجود خلافات مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول داخل جوال بدائرة قسم الشرطة، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما فكهانى، وفران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

خلافات مالية 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة  الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن  السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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