الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدا.. "إيتيدا" تنظم ندوة توعوية حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدفق البيانات

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ندوة توعوية حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين أداء تدفق البيانات، غدا الاثنين بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights، تبدأ الندوة في السادسة مساءً. 

 

وتسلط الندوة، الضوء على النماذج وتدفقات العمل المختلفة للاستفادة من بيانات المؤسسات لإيجاد حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تتناول أسس الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهياكل البيانات، وكذلك جوانب الذكاء الاصطناعي المسؤول.

 

 

"إيتيدا" تنظم مؤتمر DevOpsDays القاهرة 2023 للارتقاء بأداء شركات البرمجيات


ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مجموعة مختلفة من البيانات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج ثلاثية الأبعاد وغيرها، كما يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج محتوى واقعي ومُعقد للغاية يُحاكي الإبداع البشري، من خلال أنماط التعلم من البيانات المنتشرة واستخدام هذه المعرفة لتوليد مخرجات جديدة وفريدة من نوعها، مما يجعلها أداة قيّمة للعديد من الصناعات.


وسلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا ووتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.


يذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

ايتيدا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة توعوية الذكاء الاصطناعي التوليدي إبداع مصر الرقمية

مواد متعلقة

"اقتصادية قناة السويس" تستقبل 24 شركة يابانية راغبة فى الاستثمار بالمنطقة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

بتوجيهات الرئيس السيسى.. قطاع الاتصالات يوفر 285 ألف فرصة عمل للشباب

نجاح خطة الرئيس لتحويل مصر لممر رقمي آمن بعبور 90% من بيانات العالم

الثلاثاء.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ93.5 مليار جنيه

"الاتصالات": نمو مؤشر القطاع بالبورصة بنهاية الربع الثانى من 2023

"الاتصالات": ارتفاع شركات القطاع إلى 1128 شركة برأسمال 1.776 مليار جنيه

تبدأ الأحد.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة

الأكثر قراءة

بعد إلغاء هدف ليفربول.. قرار جديد من لجنة الحكام بشأن حكم الـVAR

الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل

حقيقة قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام المقبلة

"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

"القاهرة الإخبارية": قوات الأمن التركية تستعد لتفجير حقيبة مشبوهة

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية