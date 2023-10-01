"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز الهجمات الإرهابية فى تركيا خلال 10 سنوات (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات.

أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات:

- هجومان انتحاريان أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، وأسفرا عن 103 قتلى وأكثر من 500 مصاب.

- انفجار بميدان السلطان أحمد وسط إسطنبول، وأسفر عن 10 قتلى و15 مصابًا معظمهم سائحون ألمان.

- هجوم انتحاري وسط العاصمة أنقرة استهدف حافلة نقل عسكريين، وأسفر عن 28 قتيلًا و80 مصابًا.

- تفجير سيارة ملغومة يستهدف منطقة كزلاي وسط أنقرة، أسفر عن 34 قتيلًا و125 مصابًا.

- هجوم يستهدف مطار أتاتورك في إسطنبول نفذته مجموعة مسلحة، أسفر عن 36 قتيلًا و147 مصابًا.

- انفجار هائل يستهدف مطعمًا في إسطنبول، أسفر عن 39 قتيلًا و69 مصابًا.

- انفجار بميدان تقسيم في إسطنبول نفذته سيدة بواسطة زرع قنبلة، أسفر عن 6 قتلى و81 مصابًا.