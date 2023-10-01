الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على كاتب وحدة محلية هارب من 86 سنة سجنًا ببنى سويف

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكن قطاع الأمن العام  بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، هارب من تنفيذ 45 حكمًا قضائيًا فى قضايا تبديد، المقضى عليه فيها بالحبس أكثر من 86 سنة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، هارب من تنفيذ عدد 53 حكمًا قضائيًا فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من 47 سنة.

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

بني سويف حكما قضائيا قضايا تبديد الأحكام الصادرة الإجراءات القانونية

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