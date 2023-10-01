الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: الرئيس السيسى صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتى أحدثت طفرة حقيقة فى المنظومة الصحية وأسهمت فى تقديم الخدمات الطبية بمستويات عالمية من الجودة والكفاءة لا تقل عن الخدمات المتقدمة فى دول العالم الكبرى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة بالمحافظة ومديري الإدارات الصحية والتمريضية.

55 برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات فرق التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

وقالت نقيب التمريض، إنه بلغ عدد التمريض فى كل المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية نحو 6000 ممرض وممرضة، وجميعها وصلت إلى مستويات عالمية من الجودة والمهنية والكفاءة.

 

تكريم الكوادر التمريضية المتميزة

وأشادت نقيب التمريض بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافتة إلى أنه تم تكريم 250 عضوًا من الكوادر التمريضية المتميزة فى منشآت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية خلال الاحتفالية.

 

برامج تدريبية دورية

وأكدت أن النقابة حريصة على تقديم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم.

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"التمريض" توجه أعضاء النقابة بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

وخلال الاحتفالية أكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم نقابة التمريض للرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفى ختام الاحتفالية، حرصت النقيب على ترديد قسم التمريض الخاص بالنقابة مع الأعضاء، مؤكدة استمرار مسيرة العطاء لأطقم التمريض فى كل المنشأت الصحية.

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التمريض السيسي التأمين الصحي الشامل برامج تدريبية رفع كفاءة التمريض المهارات التكنولوجية

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