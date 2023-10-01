مصرع معلم أزهري وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بسانت كاترين

لقي معلم لغة إنجليزية بمعهد الأسباعية الأزهري بسانت كاترين مصرعه وأصيب ٥ آخرين كانوا في طريقهم للعمل بالمعاهد الأزهرية بسانت كاترين في أول يوم بالعام الدراسي الجديد.

تلقى اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق المفارق سانت كاترين مما أسفر عن مصرع أحمد محمود غنيم معلم اللغة الإنجليزية بمعهد الأسباعية الأزهري وهو في طريقه للمعهد في أول يوم دراسي وأصيب كلا من سامي صابر موجه اللغة الإنجليزية بإدارة سانت كاترين الأزهرية والشيخ أمين أبو جبل ومحمد عبد الواحد ووليد محمد ومحمود المغربل وتراوحت إصاباتهم ما بين الجروح والكسور.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونعت المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء معلم اللغة الإنجليزية الذي لاقي مصرعه إثر حادث اليم.