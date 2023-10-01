إصابة 7 تلاميذ بانقلاب أتوبيس مدارس في المنوفية

بأول يوم دارسي في المنوفية، شهد مركز أشمون صباح اليوم الأحد حادثا مروعا جراء انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة في مشروع صرف بمحيط دائرة مركز أشمون.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية من مركز شرطة أشمون لتحقيق في الواقعة، وبيان سبب وملابسات الحادث.

تفاصيل انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالمنوفية في أول يوم دراسي

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ انقلاب أتوبيس مدارس أثناء نقل الطلاب في أول أيام الدراسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث لموقع الحادث والذي تبين له انقلاب أتوبيس مدارس خاص، على طريق شنشور سمادون بمنطقة كوبري رمزي وأصيب 7 تلاميذ ومشرفة وسائق الأتوبيس وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى أشمون العام وحالتهم مستقرة والاصابات بين كدمات وجروح، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

انقلاب أتوبيس

انقلاب أتوبيس

انقلاب أتوبيس