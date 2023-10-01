انتشار مروري بالشوارع الرئيسية ومحيط المدراس تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

طبقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتزامن مع انطلاق ماراثون العام الدراسى الجديد 2023 -2024 خطة تأمينية ومرورية شاملة بالتعاون مع مسؤولي ومديري المدارس، لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي، واتخاذ الاستعدادات الأمنية اللازمة لبدء العام الدراسي، وإحكام السيطرة بما يحقق الأمن والأمان للمواطنين مع تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات، من خلال تعزيز التواجد الأمني والمروري بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية، وتكثيف المرورات على القوات المكلفة بالتأمين.

تفقد عدد من المدارس

وتفقد رجال قطاع أمن القاهرة، عددًا من المدارس، اليوم الأحد؛ للوقوف على الاستعدادات الأمنية، وقيام مسؤولي المدارس بتنفيذ التعليمات الخاصة بتلك الخطة، بالإضافة إلى تأمين خطوط سير ومواقف وجراجات الأتوبيسات الخاصة بتلك المدارس.

كما قام رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمتابعة الميدانية اليومية لخطط العمل المروري التي تستهدف زيادة انتشار الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة، بهدف انتظام الحركة المرورية أثناء العام الدراسي الجديد، وكذلك التصدي لصور المخالفات والإشغالات وأي محاولات للخروج على الشرعية والقانون، وذلك لما يتسم به العام الدراسي من ارتفاع معدلات الحركة المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وقامت قوات الأمن بشن حملات في محيط المدارس والجامعات، للتصدي للباعة الجائلين والبلطجية والمتسولين.