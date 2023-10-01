الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء  السبت، بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقة شمال غرب نابلس.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدخل البلدة ومنعت الخروج أو الدخول إليها.

 

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، حيث استولت على منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

 

وصرح رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ونصبت حاجزا عسكريا في محيط مدرسة الذكور، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

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إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

الاستيلاء علي منزل بالقوة واعتقالات في طوباس وطولكرم

كما داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل، وأخلته بالقوة، واستولت على المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

 

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا من مخيم طولكرم على حاجز عناب العسكري شرق المدينة.

 

كما اعتقلت مواطنا اخر من مدينة طوباس.

 

والجمعة، أصيب مواطن فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، مما أدى لإصابة مواطن ولم يذكر تفاصيل عن وضعه الصحي.

 

وفي شمال القدس المحتلة، أصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، فجر الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا.

 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

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