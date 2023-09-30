السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سقوط أمطار متوسطة على جنوب القاهرة

جريدة الدستور

تشهد مناطق في جنوب القاهرة ومنها حي المعادى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وسط توقعات باستمرار الأمطار الرعدية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد نتج عنه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تقدم الغطاء السحابي ليشمل مناطق عدة من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والذي يتساقط معه بعض الأمطار الخفيفة كما يقلل من عدد ساعات سطوع الشمس وكذلك الإحساس بالحرارة.

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