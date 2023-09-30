هذا المساء| تفاصيل قوانين ساهمت في انتعاش السياحة.. وشاشات "المتحدة" تتألق بعدد جديد من البرامج

تنوعت أخبار المساء، اليوم السبت، ما بين أخبار فنية وأخبار خاصة بمؤتمر حكاية وطن فى هذا السياق ترصد “الدستور” ـ أبرز أخبار هذا المساء.

حكاية وطن.. تفاصيل قوانين ساهمت في انتعاشة القطاع السياحي

أصدرت الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد مـن القوانين المحفزة للاستثمار وجذب المستثمرين خاصة في القطاع السياحي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي.

وبالتزامن مع استعراض إنجازات الدولة في افتتاحية مؤتمر حكاية وطن الذى يقام تحت شعار “بين الرؤية والإنجاز”، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، وتستعرض “الدستور” أبرز تلك القوانين التي ساهمت في انتعاش القطاع السياحي، كالآتي:

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مدبولى: 9.4 تريليون جنيه لمشروعات التنمية على مدار الـ9 سنوات الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى كل النواحى على مدار أكثر من ٩ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات «لم تحدث من عقود، ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون».

وقال «مدبولى»، فى كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد على، بسبب وجود استقرار لفترة معينة، ولكن كل التجارب بعد ذلك كانت تبدأ وتشهد بعض التقدم، ثم يحدث أمر يكسر تلك التجربة ونعود إلى ما كنا عليه.

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الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ثمن نهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32.

وكان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين دون رد، ليتأهل بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

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شاشات «المتحدة» تتألق بعدد جديد من البرامج والحملات

كشفت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن عدد من البرامج والحملات التى ترفع شعار «المواطن أولًا»، وتأتى فى إطار التطوير الكبير الذى تنفذه الشركة فى كل قنواتها ومنصاتها المختلفة.

وطرحت قناة «أون» البرومو الرسمى لبرنامج «كل يوم»، الذى يعود من خلاله الإعلامى خالد أبوبكر إلى الشاشة من جديد، بعد فترة من الغياب، معلقة: «انتظروا برنامج كل يوم مع الإعلامى خالد أبوبكر.. قريبًا على شاشة ON».

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