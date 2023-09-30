السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: رئيس الوزراء حرص على وضع كافة الإنجازات أمام الرأي العام

الدكتور خالد عكاشة
الدكتور خالد عكاشة

علق الدكتور خالد عكاشة رئيس مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، على كلمة الرئيس السيسي، اليوم خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز". 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مؤتمر حكاية وطن ليس مؤتمر أرقام، لكن تبقى الأرقام دالة وموجودة بالتفاصيل في الكتب والنشرات التي صدرت وموجودة على وسائل الإعلام ومجلس الوزراء.

وأضاف أن ما استوقفه استعراض كيف كانت تعمل وتفكر الدولة المصرية خلال 9 سنوات، مؤكدًا أن مصر تعمل بمنهج كبير يحتاج إلى عقود، مشيرا إلى أن عرض رئيس الوزراء في مؤتمر حكاية وطن يعد أول رؤى بها شفافية نستمع لها ونقترب منها بهذه الدقة كما تم العرض في مؤتمر حكاية وطن.

وتابع: "رئيس الوزراء كان حريصا على وضع كافة الإنجازات أمام الرأي العام المصري.. ولديه قدر عالي من الشفافية".

خالد عكاشة فضائية الحياة الحياة اليوم

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