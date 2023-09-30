"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

قالت ريهام غريب صديقة نورهان حسين مهران موظفة جامعة القاهرة، إن ما يتردد عن أن نورهان رفضت زميلها فقتلها غير صحيح، موضحة أن السبب الحقيقي أنها كانت في خناقة مع مديرها وشهدت شهادة حق، هي وأخرى، فهددهم برمي عليهم مياه نار، وبعث رسالة تهديد على موبايلها وموبايل والدتها ووالدها.

الجاني حرق سيارة موظفة جامعة القاهرة وهددها برشها بمياه نار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بمنتهى الجرأة راح تحت بيتها، بعدما أخذ عنوانها من الكلية، حرق سيارتها، اتحبس 3 شهور وحكم عليه بغرامة 100 ألف جنيه، ورجع شغله عادي جدًا".

موظفة جامعة القاهرة تنازلت عن الغرامة تعاطفًا مع حالة الشاب غير الميسورة

وأردفت: "البنت عارفة إنه من عائلة غير ميسورة الحال، فتنازلوا عن الغرامة لأنه مش هيقدر يدفع، ووالدها لم يدخر أي جهد، راحوا لأهل الشاب، يطالبهم بأن يكفوا أذى ابنهم عن بنته، وظل لمدة 5 سنين، أب وأم عاشوا مع بنتهم في رعب وتهديد 5 سنين، والدها حاول ينقلها معرفش ينقلها، والولد اتنقل من كلية لكلية لسوء سلوكه ولم يُرفد".

وختمت: "الأب لم يقصر، كل مرة يطلعوا الضحية جانية، طلعوا المجرم مجرم، ولا تسموه بأي اسم آخر، احموا بنات الناس من المجرمين، أتمنى سن قوانين ضد تهديد البنات، وأن يكون تهديد البنات خطًا أحمر".