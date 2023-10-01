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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.. الأكثر بحثا في الساعات الماضية، إذ تراجعت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق محليا، حيث انخفض الحديد انخفاضا يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن، وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفع الطن بنحو ألف جنيه، بسبب صعود خام البيليت عالميا.

ونستعرض في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023:

 

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

- وصل سعر طن حديد العتال إلى 32 ألفا و800 جنيه.
 - سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 35 ألف جنيه.

- سجل طن حديد الجارحي 32 ألفا و500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 33 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد السويس 33 ألف جنيه.

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

- سجل طن أسمنت أسمنت المعلم 1880 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1880 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1880 جنيها.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

- سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

 

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

 - سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2050 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2190 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1300 جنيه.

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