السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد توتنهام بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم، وبجواره كودي جاكبو ولويس دياز، فيما يجلس داروين نونيز على دكة البدلاء.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: أليكسس ماك أليستر، سبوسلاي، كورتس جونس.

الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: كيليهير، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، ترينت ألكساندر أرنولد، كوستاس تسيميكاس، ديوجو جوتا، هارفي إليوت، إندو، داروين نونيز.

ويرغب فريق ليفربول في مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023/ 2024، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية من بداية الموسم الجاري.

ويخوض الريدز مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

فيما يتطلع فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، لاستعادة الانتصارات بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع أرسنال بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى الفريقان في 147 مباراة من قبل في مختلف المسابقات، حقق خلالها ليفربول الفوز في 73 مباراة، مقابل 38 انتصارًا، بينما تعادلا في 36 مواجهة، وسجل لاعبو ليفربول 242 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 173 هدفًا من لاعبي توتنهام هوتسبير.

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