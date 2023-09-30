السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"صدمة أصدقائه وانهيار والدته".. لحظات مؤثرة بجنازة أحمد سامى العدل (صور)

ماجدة نور الدين
ماجدة نور الدين

سادت حالة من الحزن فور إعلان عائلة العدل عن رحيل المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل، وسط صدمة كبيرة لزملائه سواء داخل أو خارج الوسط الفني.

وشُيع جثمان المخرج الشاب منذ قليل وحرص على حضور الجنازة نخبة من الفنانين، وتعرضت والدته ماجدة نورالدين لحالة من الصدمة والانهيار، وأيضًا عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة إيمان العاصي، هنادي مهنى، طارق النهري وبوسي شلبي ومحمد العدل وريم العدل ومدحت العدل.

 

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وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "أعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

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