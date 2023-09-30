يبدأ 20 أكتوبر.. تفاصيل اليوم القطري بمهرجان الموسيقى العربية الـ32

تشارك دولة قطر هذا العام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين بدار الأوبرا المصرية والمقامة في الفترة من 20 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2023.

وتواصل السيد خالد السالم مدير مركز شؤون الموسيقى القطرية مع وزارة الثقافة المصرية ورئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر، لتعظيم التعاون بين الدولتين على المستوى الفني وترتيب مشاركة قطر بالمهرجان، وهما في انتظار الموافقة النهائية على برنامج الحفل من الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري.

ويشارك في اليوم القطري بالمهرجان مجموعة من المطربين القطريين وهم: فهد الكبيسي، منصور المهندي، وسعود جاسم، بالإضافة إلى فرقة «ثلاثية العود»: علي الخلوصي، عبدالعزيز صالح، محمد الخزاعي، والتي ستعزف مقطع من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن الحركة الاولى.

وتعمل إدارة دار الأوبرا المصرية على تطوير مسرح النافورة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة، لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور العربي من مختلف الجنسيات، على أن يتم تطوير عدد من المنشآت الأخرى في مختلف المحافظات ليشهد المهرجان تنوعًا جماهيريًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان أسماءً غنائية جديدة هذا العام، إلى جانب الأسماء العربية الكبيرة التي تحرص على التواجد في مصر سنويًا للقاء جمهور دار الأوبرا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال الأيام المقبلة، حيث ينطلق المهرجان في الـ20 من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 1 نوفمبر.