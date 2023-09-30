بعد حديثه عن تفاصيل مرضه.. من هو يوسف منصور؟ وهذه أبرز أعماله الفنية

يعتبر يوسف منصور أشهر أبطال رياضة الكونج فو في مصر، وخاصة بعد أن خاض تجربة السينما، وكان له العديد من الأعمال التي لاقت إقبالًا جماهيريًا، بسبب، تقديمه لمحتوى الأكشن ، ولم يتوقف إلا حينما أصيب منصور بمرض السرطان، وبدأ رحلة علاجه بألمانيا، وذلك بعد أن أصيب بمرض تسبب في تآكل العضلات، وتم علاجه بالخلايا الجزعية، كما واجه صدمة وفاة والدته بعد شفاءه من مرض السرطان.

أبرز أعماله

كان من أبرز أعمال يوسف منصور في السينما ، قبضة الهلالي، وجحيم امرأة ، وسوق الحلاوة ، وبدر، الرجل الشرس، ماستر سين، ميكانيكا ، لا ياعنف، والعجوز والبلطجي، والشرس، ولعل فيلم العوز والبلطجي هو أول مساهماته في السينما حينما عرض عليه المخرج إبراهيم عفيفي المشاركة في الفيلم، وكان فيلم بدر أخر أفلامه عام 2011،و قام بإخراج فيلم «قط الصحراء» مع سعيد محمد وكتب قصص بعض أفلامه، وقد أكد في العديد من التصريحات مؤخرًا أنه سيعود للسينما.

حياته

ولد يوسف منصور في القاهرة عام 1966، واستقر مع اسرته في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حينما وصل عمره إلى 19 عام، ودرس هناك علم النفس ، وتدرب على رياضة الكونج فو في الولايات المتحدة والصين.

مرضه

أصيب يوسف منصور بالسرطان ، وبدأ رحلة علاجه منذ عام 2015 ، في ألمانيا ، وظل مختفيًا عن الساحة الفنية لسنوات ، حتى تم علاجه في ألمانيا بدون علاج كيماوي ، وبعدها واجه صدمة وفاة والدته حيث قال وقتها على حسابه الشخصي " مع السلامة يا أمي الغالية... هتوحشيني جداً" وذلك بعد أن أصيب في عام 2006 بمرض نادر تسبب في تآكل المفاصل ما أدى لعدم الحركة باليد والقدم، بسبب التمارين التي كان يؤديها، وتم علاجه بالخلايا الجزعية حتى تماثل للشفاء.