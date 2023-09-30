السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التجارة والصناعة: واردات الأدوية واللقاحات والأمصال 4.1 مليار دولار

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إن واردات الأدوية واللقاحات والأمصال تمثل 4.1 مليار دولار، وكذلك استوردنا الأسمدة الفوسفاتية والورق وغيرها.

وأضاف، خلال كلمته بجلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس وجه الحكومة بعمل حزمة من الحوافز لهذه الصناعات ومنها الإعفاء من الضرائب لخمس سنوات واسترداد قيمة الأرض والرخصة الذهبية وممكن نبني له المكان واسترداد الأموال حسب المشروع.

لا بد أن تكون إيراداتنا تساوي مصروفاتنا

وتابع، أن الرئيس قال إنه لا بد أن تكون إيراداتنا تساوي مصروفاتنا والجزء الكبير منها كان للصناعة. 

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